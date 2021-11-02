لبنان | قرداحي: عملت بعرق جبيني والمسألة تعدّت الى الكرامات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 11:39 صباحًا

أكد وزير الإعلام جورج قرداحي أنه يدرك تماما ويشعر بـ”معاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم، لكن المسألة تحوّلت الى مسألة كرامة وطنية”، مضيفًا “لستُ متمسّكًا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدّت ذلك الى الكرامات”.

وفي حديث صحافي، لفت قرداحي الى أن “كل الموضوع قيد الدرس وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد يكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها”.

وأضاف: “نجلس انا ورئيس الحكومة ونتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه”. وعن الاتهامات التي طالته حول عمله الخليج، علق قرداحي: “عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي”.