لبنان | الدفاع المدني: 27 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 20):

o أعشاب (عد د16):

(م.جبل لبنان) (عدد 9): المطيلب – بيت الشعار – الحدت – الحازمية – حارة الناعمة – القعقور – بعقلين.

وأشجار في حصروت.

ونفايات في زوق مصبح.

(م. لبنان الشمالي) (عدد 5): شكّا – دده – بخعون.

واشجار: مجدليا – انفه.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد 2): الحوش – البيسارية.

o منازل (عدد 1): بعلشميه.

o مؤسسات (عدد 2): داخل مطبخ مطعم في الحمرا – محل في حي السلم.

o كهرباء (عدد 1): مولدان في ساحل علما.

– نقل وإسعاف (عدد 6):

o حوادث (عدد 5): جبيل – زقاق البلاط – برج حمود – غزير – الحمرا.

o نقل جثث (عدد 1): من ضبية الى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد 1): داخل معمل الزهراني.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية : 27 مهمة.