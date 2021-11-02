لبنان | الدفاع المدني: 27 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد 20):
o أعشاب (عد د16):
(م.جبل لبنان) (عدد 9): المطيلب – بيت الشعار – الحدت – الحازمية – حارة الناعمة – القعقور – بعقلين.
وأشجار في حصروت.
ونفايات في زوق مصبح.
(م. لبنان الشمالي) (عدد 5): شكّا – دده – بخعون.
واشجار: مجدليا – انفه.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد 2): الحوش – البيسارية.
o منازل (عدد 1): بعلشميه.
o مؤسسات (عدد 2): داخل مطبخ مطعم في الحمرا – محل في حي السلم.
o كهرباء (عدد 1): مولدان في ساحل علما.
– نقل وإسعاف (عدد 6):
o حوادث (عدد 5): جبيل – زقاق البلاط – برج حمود – غزير – الحمرا.
o نقل جثث (عدد 1): من ضبية الى المستشفى.
– سلامة عامة (عدد 1): داخل معمل الزهراني.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية : 27 مهمة.