لبنان | قيومجيان: نريد دولة قانون لا دويلة بلطجة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان قائلاً: “الحرية الآن لأبناء عين الرمانة، الظلم نقيض العدالة، نريد دولة قانون لا دويلة بلطجة”.

يذكر أنه تجمع عدد من أهالي موقوفي منطقة عين الرمانة ومتضامنين معهم، أمام المحكمة العسكرية أمس، احتجاجاً على استمرار توقيف أبنائهم على خلفية أحداث الطيونة التي قتل فيها 7 أشخاص.

هذا وعمد بعض أصحاب المحال التجارية في عين الرمانة، إلى إقفال أبواب محالهم صباح اليوم الاثنين، رفضا لاستمرار التوقيفات أيضا.

من جانبه، قال محامي موقوفي عين الرمانية، أنطوان سعد: إننا لا نريد أن تكون عين الرمانة مكسر عصا، ولن تكون سيدة نجاة ثانية، وكرامتها من كرامة شويا وعرب خلدة(أحداث جرت بين مواطنين و”حزب الله” في لبنان)”.

جدير للذكر أنه شهد محيط قصر العدل في بيروت سابقاً توتراً كبيراً، حيث تجمع أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وسط إطلاق كثيف للنار.