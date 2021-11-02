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لبنان | طقس متقلب يسيطر على لبنان.. استعدوا للأمطار

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعات الطقس

يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط أمطار محلية مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية.

و يعود الطقس إلى الاستقرار لعدة أيام بدءاً من الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢١ درجة
– الجو : غائم جزئيا الى غائم اجمالا مع احتمال بعض الامطار المحلية
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٢٠ -٤٥ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٧ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: يستقر الطقس تدريجياً والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً

الخميس: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة ، من ٩ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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