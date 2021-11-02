لبنان | طقس متقلب يسيطر على لبنان.. استعدوا للأمطار

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توقعات الطقس
يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط أمطار محلية مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية.
و يعود الطقس إلى الاستقرار لعدة أيام بدءاً من الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢١ درجة
– الجو : غائم جزئيا الى غائم اجمالا مع احتمال بعض الامطار المحلية
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٢٠ -٤٥ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
– الضغط الجوي ١٠١٧ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: يستقر الطقس تدريجياً والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٤ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً
الخميس: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ١٩ و ٢٨ درجة ، من ٩ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٣ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً.