لبنان | حجار: لا خلاص للبنان إلا بشبابه المثقف والصامد في أرضه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أشاد وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار بـ”العمل النوعي والمبتكر الذي يمثل فخر الصناعة اللبنانية بكل ما للكلمة من معنى”.

وأكد حجار خلال عقده اجتماع في حضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثلي البنك الدولي حنين السيد وخليل داغر، مسؤول المعلوماتية في التفتيش المركزي شربل نعمه وفريق منصة “IMPACT” برئاسة الدكتورة كارول شاراباتي ألا خلاص للبنان إلا من خلال شبابه المثقف والصامد في أرضه”، مبدياً إعجابه “بما أنجزه فريق عمل المنصة “IMPACT” خلال العامين المنصرمين”.

من جهته، أكد القاضي عطية أن “عقارب الساعة لن تعود الى الوراء في العمل الرقابي الرقمي للتفتيش المركزي الذي يراقب ويوجه وينسق ويتابع من خلال أداته الرقمية بفريق متواضع من المفتشين العامين والمعاونين”.

وقال: “سيراعي برنامج البطاقة التمويلية على منصة “IMPACT” منذ اللحظة الاولى لإطلاقه، تنفيذ المبادىء الخمسة لحوكمة البيانات التي سيتم تكوينها وهي: الشفافية، العدالة المجتمعية، الخصوصية، أمن البيانات وحمايتها”.

وحيا عطية فريق “IMPACT” الذي “ما زال مؤمنا بلبنان ويبذل كل جهد لمساندة التفتيش المركزي في نقلته النوعية من الرقابة التقليدية الى الرقابة الرقمية، التي تحقق نتائج سريعة وملموسة في كيفية إدارة الازمات وإنجاح الخطط الوطنية الاستراتيجية”.