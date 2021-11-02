لبنان | تراجع طفيف لدولار السوق السوداء.. قبل التحليق الجنوني؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ما بين 20900 و20950 ليرة لبنانية لكل دولار وسط تخوّف من ارتفاع كبير له بعد هذا الجمود.

ويتخوف اللبنانيون من تأثير كبير لقرار السعودية الذي قضى بوقف جميع الصادرات اللبنانية، وهي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وتسببت الأزمة الدبلوماسية في تفاقم المشكلات التي تواجه الحكومة اللبنانية في وقت تحاول فيه حشد الدعم العربي لاقتصادها المتداعي.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700%.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، ويُنظر للاتفاق مع صندوق النقد باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الحصول على مساعدات.