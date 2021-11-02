لبنان | الرأس المدبر لعصابة سرقة مولدات ودراجات آلية في قبضة “المعلومات”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 25-9-2021 وفي محلة زوق مكايل، أقدم مجهولون على سرقة مولد كهربائي و/40/ لیتراً من مادة المازوت بواسطة الكسر والخلع من داخل غرفة.

بتاريخ 27-9-2021 وفي محلة صربا، أقدم آخرون على سرقة مولد كهربائي صغير الحجم.

وفي العمليتين فر الفاعلون الى جهة مجهولة على متن سيارة نوع مرسيدس لون اسود.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بعمليتي السرقة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تبين أن العصابة ذاتها نفذت العمليتين المذكورتين أعلاه مستخدمين سيارة نوع “مرسيدس ۲۳۰E ” لون رصاصي.

بعد المتابعة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية جميع أفراد العصابة ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى:

م. ق. (مواليد عام 1992، سوري)

بتاريخ 25-10-2021، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة طرابلس، فعملت على توقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط بداخله /6/ طلقات، كمية من المخدرات ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بتأليفه مع آخرين عصابة سرقة، وانه نفذ بالاشتراك معهم عمليتي سرقة المولدات من صربا وزوق مكايل، بالإضافة الى تنفيذهم عمليات سرقة دراجات آلية عديدة من محافظة الشمال.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.