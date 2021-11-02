لبنان | نقل الغاز المصري إلى لبنان لن يتمّ قبل نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 9:34 صباحًا

أشار وزير النفط والثروة المعدنيّة السوريّة بسام طعمة، في تصريح صحافي، إلى أنّ “نقل الغاز المصري إلى لبنان مرهون بإنجاز اتفاقيّة بيع الغاز بين مصر ولبنان، وكذلك اتفاقيّة نقل الغاز بين الأردن وسوريا، وغيرها من الاتفاقيّات الّتي تحتاج إلى توقيع وتصديق من الجهات المعنيّة في كلّ دولة، قبل البدء بضخّ الغاز، وهو ما قد يستغرق شهرًا على الأقل من العمل الجاد”. وأوضح أنّ “التقديرات هي أنّ البدء بنقل الغاز لن يتمّ قبل نهاية العام”.

تزامناً، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، في مقابلة مع “سي.إن.بي.سي”، ان مصر ستبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي.

ولفت الملا إلى أن “صادرات مصر من الغاز المسال، تبلغ حالياً نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً. وإنتاج مصر من الغاز يتراوح في الوقت الراهن بين 7 إلى 7.2 مليار قدم مكعبة في اليوم”.