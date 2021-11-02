لبنان | مغارة جعيتا تفتح أبوابها 3 أيام في الأسبوع: كم بلغت تعرفة الدخول؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أعلنت إدارة مغارة جعيتا في بيان، أنها “ستفتح ابوابها امام الزوار 3 ايام في الاسبوع فقط، الجمعة والسبت والاحد، بسبب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في وطننا العزيز لبنان، ما أدى الى الارتفاع الهائل وغير المحتمل في الكلفة التشغيلية، فيما بقيت تعرفة الدخول الى المغارة على حالها منذ 26 سنة أي منذ سنة 1995 (أي على سعر 16500 ليرة للكبار صيفا و10500 ليرة شتاء، و9250 ليرة للصغار صيفا و6250 شتاء، ومجانا لمن هم دون 4 سنوات. مع ما يترتب على ادارة المغارة من دفع رسوم 11% على القيمة المضافة ما يرفع اجمالي ما تدفعه الادارة الى 36% رسوم تتوزع كحصص على الجهات الرسمية”.

وختم البيان: “نأمل التفهم، ونتمنى ان تعود الاوضاع الاقتصادية والسياحية الى سابق عهدها وملاءمة تعرفة الدخول للتكلفة الفعلية، حتى نعاود استقبال محبي الطبيعة والجمال ليتجولوا في هذه التحفة الطبيعية الرائعة طوال ايام الاسبوع”.