لبنان | سعادة الشامي​: مذكرة تفاهم أولوية مع صندوق النقد قبل نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

اعتبر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعادة الشامي​، إلى “أننا لسنا أمام طريق مسدود إلى حد الآن”، موضحاً “أننا نريد أفضل العلاقات مع ​السعودية​ و​الخليج​ بشكل عام، وهذا ما أكده رئيس الحكومة”.

ورأى الشامي​ أن “الحاصل ليس أزمة بل مشكلة عابرة، والعمل جارٍ على إيجاد حلول وميقاتي​ إتصل بي وأخبرني أن لقاءاته كانت جداً مفيدة وإيجابية، ورئيسة “​صندوق النقد الدولي​” أكدت له إستعدادها لمساعدة لبنان بكل الأشكال”.

وكشف “أننا نطمح بالوصول إلى مذكرة تفاهم أولوية مع صندوق النقد قبل نهاية العام”.

ولفت إلى أن “الأزمة مع الخليج تؤثر بشكل أكبر على ​الصادرات​ الزراعية والصناعية”، مشدداً على أن “التدابير الخليجية كانت قاسية إلى حدّ ما لأنها ستؤثر على جميع اللبنانيين، ولكن أتفهم الوضع وردّة الفعل بظل توتر العلاقات منذ فترة”، مشيراً إلى أنه “علينا الفصل بين السياسة والإقتصاد، لأن سلم الأولويات في البلد اليوم هو الأزمة المعيشية”.