لبنان | اكاديمي اماراتي يؤكد ما نشره “صوت بيروت انترناشونال” حول عرض مقر سفارة الامارات للبيع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2021 9:19 مساءً

أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، عبدالخالق عبدالله، صحة خبر عرض مقرّ السفارة الإماراتية في بيروت للبيع.

مشدّداً على أن “لا عودة إلى لبنان بعد اليوم في ظلّ حكم وتحكم حزب إيراني على قرار لبنان السيادي”.

وقال عبدالله في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”:

“خبر عرض مقر سفارة الإمارات ببيروت للبيع صحيح 100%. فالإمارات تود إقامة علاقة مع دولة لبنان والحوار مع حكومة وطنية في لبنان وليس الحوار مع دولة وحكومة حزب إيران في لبنان. رسالة الإمارات قوية وواضحة: لا عودة إلى لبنان بعد اليوم في ظلّ حكم وتحكم حزب إيراني على قرار لبنان السيادي”.

وكان مصدر إماراتي “رفيع” أكّد لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أنه سيتم عرض مقر السفارة الإماراتية في لبنان للبيع.

مضيفاً “لم يعد هناك أي دبلوماسي او موظف اماراتي من وزارة الخارجية في لبنان” لافتاً إلى أن “عودتهم مرتبطة بعودة السيادة لهذا البلد”.