لبنان | بعد الأزمة مع دول الخليج.. ما مصير رحلات الركاب والتحويلات المالية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفى مدير الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي “فادي الحسن”، صحة الأنباء التي التي تحدثت عن تعليق الطيران التجاري بين الإمارات ولبنان.

وأكد الحسن أن “هذه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”.

مضيفً بأنه قد “تم توقيف رحلات الشحن بين لبنان والسعودية، لكن رحلات الركاب لم تتأثر”.

من ناحية أخرى، طمأن رئيس مجلس إدارة شركة OMT، توفيق معوض، بأن التحويلات المالية عبر شركات التحويل من عموم دول الخليج العربي مستمرة، وخصوصاً من السعودية إلى لبنان، مشدداً على مرونة التحاويل وارتفاع وتيرتها في الأيام القليلة الماضية.

ويجزم معوّض في حديث إلى “المدن” إلى بأن شركة OMT لم تتبلّغ حتى اللحظة أي قرار من أي جهة بوقف التحويلات المالية.

وإذ يؤكد معوّض أن التحويلات المالية من دول الخليج ارتفعت في اليومين الماضيين، يلفت إلى أن حجم التحاويل الواردة من منطقة الخليج إلى لبنان عبر مؤسسات التحويل المالي تبلغ نحو مليون ونصف المليون دولار (1.5 مليون دولار) يومياً، أي قرابة 45 مليون دولار شهرياً أو 540 مليون دولار سنوياً.

وتشكل قيمة التحويلات المالية عبر شركات التحويل المالي (OMT وغيرها) يومياً، ثلث القيمة الإجمالية للتحويلات المالية من العالم كحد أقصى. أما قيمة التحاويل المالية من كافة دول العالم إلى لبنان عبر شركات التحويل المالي (OMT) فتبلغ نحو مليار و350 مليون دولار كقيمة تقديرية (1.35 مليار دولار).

أمّا في ما يتعلق بتحويلات اللبنانيين من السعودية تحديداً إلى لبنان، فلا أرقام دقيقة لها، باستثناء ما تشير إليه تقديرات مجلس الأعمال اللبناني السعودي، الذي يفيد بأن مجمل التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية، أي نحو مليارين و250 مليون دولار (2.25 مليار دولار) سنوياً، وهنا المقصود بمجمل التحويلات، هو التحويلات عبر المصارف اللبنانية وعبر مؤسسات التحويل المالي (OMT وغيرها) أو محمولة مباشرة عبر المطار مع المسافرين.