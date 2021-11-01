لبنان | بعد كل ما حصل.. لماذا يرفض قرداحي الاستقالة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت معلومات للـMTV، إلى أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، طلبا من البطريرك ​بشارة الراعي​ ان يطلب من وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ ان يقدم استقالته، وبالفعل الراعي اتصل بقرداحي الذي حضر السبت الماضي الى ​بكركي​ وفهم ان عون وميقاتي طلبا من الراعي ان يطلب من قرداحي الاستقالة”.

وبحسب معلومات الـMTV، فقرداحي سأل الراعي اذا ما كانت استقالته ستحل المشكلة وتنهي القطيعة الخليجية للبنان وتضمن ان لا تتبعها استقالات لزملاء في الحكومة، فإذا هذه الضمانات موجودة فسيستقيل، فوعده الراعي بالرد”.

وتابعت المعلومات أن “الراعي اتصل بقرداحي ودعاه لزيارة بكركي الاحد الماضي، ولكنه اعتذر لأسباب صحية”.

اوساط متابعة لجو الوزير قرداحي، أشارت إلى أن “قرداحي يرفض الاستقالة انطلاقًا من رفضه ان يكون كبش محرقة وهو لم يتعرّض للمملكة العربية السعودية، وهو اعرب لميقاتي عن انزعاجه من تصريحات بعض الوزراء الذين طلبو من استقالة”.