لبنان | نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لن نكون شهود زور على رغيف خبز العمال والفقراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، أن “رئيس النقابة شحادة المصري زار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام في مكتبه بالوزارة، وعقدا اجتماعا مطولا، وسلمه مذكرة بمطالب ومعاناة العمال وأجورهم وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء وعدم تطبيق قانون العمل على عمال الأفران”.

وأشارت إلى أن “عمال الأفران هم الطرف الأساسي وأصحاب الخبرة والكفاءة بصناعة الخبز، ومن حقنا أن نعلم على أي دراسة يتم تسعير ربطة الخبز، علما أن نقابة عمال المخابز كانت ممثلة برئيس النقابة في لجنة دراسة وكلفة صناعة الرغيف التي شكلها الوزير السابق راوول نعمة، وأبعدنا في حجة وباء كورونا، وأكملت اللجنة اجتماعاتها. وعند صدور تسعيرة ربطة الخبز، طالبنا الوزير نعمة بتصحيح الخلل في الدراسة، ولم نجد الآذان الصاغية”.

وقالت: “ولأن رغيف الخبز يشكل المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين، طالبنا معالي الوزير بتشكيل لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز من أصحاب الخبرة والكفاءة تضم كل المعنيين بصناعة الخبز لإجراء دراسة ميدانية على أرض الواقع، وبكل شفافية وموضوعية، من أجل تسعير كلفة ربطة الخبز وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة”.

ولفتت إلى أنه “تم التداول في الأوضاع الراهنة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل ومعاناة المواطنين في هذا الواقع المر والأليم الذي نعيشه”، معتبرة أن “الاجتماع كان إيجابيا وبناء ساده جو من الصراحة والشفافية والشعور بالمسؤولية الوطنية، وخصوصا لرغيف الخبز، الذي اعتبره معالي الوزير حقا مقدسا لجميع المواطنين ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته”.

وختمت: “سيبقى شعارنا: لن نكون شهود زور على رغيف خبز العمال والفقراء، فكلنا أمل بثقة معالي الوزير ونزاهته ورعايته ودوره في حماية رغيف الخبز وحقوق العمال”.