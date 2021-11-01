لبنان | ميقاتي يلتقي ميركل وماكرون.. وحرص ألماني وفرنسي على دعم استقرار لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2021 8:52 مساءً

أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مساء اليوم، في مقر انعقاد “مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي” في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وحرص ماكرون على تمديد الاجتماع اكثر من مرة رغم انشغالاته، معبّراً عن” تمسك فرنسا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي”.

كما أعلنت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن ميقاتي اجتمع أيضاً مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. واكدت ميركل “استعداد المانيا لدعم لبنان في كل المجالات”، واعطت توجيهات الى مستشاريها لـ”النظر في المطالب اللبنانية التي عبّر عنها ميقاتي في مجال البنية التحتية ومواكبة مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين”.

واكدت ميركل “حرص المانيا على دعم استقرار لبنان واستعادة عافيته”، واشادت “بحكمة ميقاتي في التعامل مع التحديات السياسية الداخلية والخارجية”.

واجتمع ميقاتي مع رئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، ثم رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس. واجتمع مع ورئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي. كما عقد لقاء مع الامير البير دو موناكو”.