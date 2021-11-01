لبنان | وزير التربية يعلن عن التوصل لاتفاق مع رابطة أساتذة الثانوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاق مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي، حسبما ذكر مراسل “الجديد”.

وأشار الحلبي إلى أن الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من المنحة الاجتماعية بقيمة 90 دولار على سعر المنصة والعمل جاري مع وزير المالية على مضاعفة تسعيرة ساعة التدريس.

ورداً على سؤال امكانية تسلمه منصب الاعلام بالوكالة قال الحلبي: هذا الحديث سابق لأوانه وعلينا انتظار مسار الأمور ولم يحصل أي تطور حتى اللحظة.

من جهته أعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي تعليق مقاطعة استاذة التعليم الثانوي.