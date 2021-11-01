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لبنان | شقير: لبنان أمام كارثة صناعية بكل ما للكلمة من معنى!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 59 دقيقة

الوزير السابق محمد شقير

أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق ​محمد شقير​ في حديث صحفي، أنّه “في حال قررت دول الخليج مقاطعة لبنان بشكل كامل سيكون البلد أمام كارثة صناعية بكل ما للكلمة من معنى لأنه لا يوجد أسواق بديلة لتصريف المنتجات اللبنانية”.

ولفت شقير إلى “أن ما يخفف من وطأة الأزمة حتى الآن أن قرار منع البضائع اللبنانية اتخذته فقط وليس دول الخليج باكملها”. مسهجنًا “تعنّت الوزير جورج قرداحي الذي يفوق الوصف لافتا إلى أنّ مصلحة لبنان وشعبه أكبر من أي وزير”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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