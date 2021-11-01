لبنان | شقير: لبنان أمام كارثة صناعية بكل ما للكلمة من معنى!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 59 دقيقة

أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق ​محمد شقير​ في حديث صحفي، أنّه “في حال قررت دول الخليج مقاطعة لبنان بشكل كامل سيكون البلد أمام كارثة صناعية بكل ما للكلمة من معنى لأنه لا يوجد أسواق بديلة لتصريف المنتجات اللبنانية”.

ولفت شقير إلى “أن ما يخفف من وطأة الأزمة حتى الآن أن قرار منع البضائع اللبنانية اتخذته السعودية فقط وليس دول الخليج باكملها”. مسهجنًا “تعنّت الوزير جورج قرداحي الذي يفوق الوصف لافتا إلى أنّ مصلحة لبنان وشعبه أكبر من أي وزير”.