لبنان | توقيف لص وشريكه في مفرزة الضاحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 9 دقائق

مع تكرار عمليات سرقة منازل في الضاحية الجنوبيّة، ونتيجة توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن تواجد أحد المشتبه بهم والمطلوب للقضاء، في محلّة الرويس،

تمكّنت دوريّة من المفرزة، من خلال المتابعة والرصد من توقيفه، بتاريخ 30-10-2021، في المحلّة المذكورة، ويدعى أ. ر. (من مواليد عام 1992، لبناني) يوجد بحقه /3/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة بواسطة الكسر والخلع.

و بالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ عدّة عمليات سرقة خلال عام 2020، بالاشتراك مع المدعو (ب. م.). وبعد إلقاء القبض على الأخير، توارى عن الأنظار لفترة /6/ أشهر، ليعاود نشاطه الإجرامي، فنفّذ /6/ عمليات سرقة منذ مطلع العام الحالي، وأنّه كان يبيع المسروقات في أحد المخيمات، مقابل الاستحصال على المخدّرات.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.