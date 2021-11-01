لبنان | لقاء سيدة الجبل: إيران جعلت من لبنان ساحة في مواجهة المصالح العربيّة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً الى انه أمام إصرار “حزب الله” على تصوير الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بأنها “أزمة حرية التعبير” كما أكّد النائب حسن فضل الله متناسياَ سلسلة الإغتيالات بسبب حرية التعبير وكان آخرها لقمان سليم، فيما هي معركة هوية بين من يتمسّك بهوية لبنان واستقلاله وعروبته ومن يُريد للبنان أن يكون ساحة حرب لتحقيق الطموحات الإيرانية، يطالب “لقاء سيدة الجبل” باستقالة الحكومة التي تعطّلت أصلاَ بسبب ضغوط “حزب الله” الذي طالب بوضوح تنحّي القاضي بيطار”.

واعتبر “اللقاء” في بيان “ان بقاء حكومة الرئيس ميقاتي رُغم خطورة تردّي العلاقات اللبنانية – العربية يؤكّد على إنها حكومة الإحتلال الإيراني في لبنان واستمرارها يزيد الضغوط العربية على لبنان ولا يُنتج حلولاً”.

وأكد “ان إيران جعلت من لبنان ساحة في مواجهة المصالح العربيّة، وتعود مسؤوليّة إصلاح العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي أساسه المملكة العربية السعودية على عاتق اللبنانيين فإما نتصدى لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، وإما نبقى صندوق بريد إيرانيا على شاطئ البحر الابيض المتوسط”.

ورأى “اللقاء” “ان وقوف أهالي عين الرمانة في وجه “حزب الله” و”حركة أمل” مُقدّر واستمرار الصمود يكون بمطالبة الأحزاب والشخصيات والمرجعيات باستقالة رئيس الجمهورية”.

ولفت “لقاء سيدة الجبل” الى “ان تجمّع رؤساء الحكومات السابقين مدعوٌ لرفع الغطاء عن الرئيس ميقاتي قبل فوات الأوان… لأن الدفاع عن إستقلال لبنان وعروبته مسؤولية وطنية مشتركة كما نصّت مقدمة الدستور اللبناني”.