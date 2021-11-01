لبنان | التصعيد السعودي مستمرّ.. وقرار جديد من شركة “DHL”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2021 12:14 مساءً

قالت شركة “DHL” لصحيفة “النهار” إنّها “أخذت تعليمات منذ السبت بوقف البريد من لبنان إلى السعودية”، مشيرة إلى أنها “باشرت بإعادة البريد الذي استلمته في لبنان لإرساله إلى السعودية يوم السبت، إلى الزبائن”.

وأوضحت الشركة أن “هذا القرار يأتي تنفيذاً للتعليمات السعودية”. ووفقاً للنهار، فإنّ هذا القرار يأتي ضمن وقف الواردات إلى السعودية من لبنان.

إلى ذلك، سلكت الأزمة في لبنان منعطف جديد مع دول الخليج العربية مع رفض وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة بشكل قاطع بعد تصريحاته عن حرب اليمن.

وأعلنت الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان “تضامنا مع السعودية” التي اتخذت الجمعة إجراءات تصعيدية ردا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

ويأتي القرار بعد أن اتخذت السعودية والكويت والبحرين إجراءات مماثلة.