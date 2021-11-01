لبنان | سلسلة لقاءات مهمة لميقاتي في غلاسكو.. “نحن أمام منزلق كبير”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

يشارك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) الذي يبدأ اعماله اليوم في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

ويرأس ميقاتي الوفد اللبناني الى المؤتمر والذي يضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وسيلقي ميقاتي كلمة لبنان غداً.

وبعد وصوله الى مقر المؤتمر واستقباله من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ومشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سيعقد الرئيس ميقاتي سلسلة اجتماعات، وفق مواعيد محددة مسبقا مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والاجانب، وهو سيلتقي عصر اليوم بتوقيت بيروت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. كما سيشارك مساء في حفل الاستقبال تكريما لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

وسيبدأ الرئيس ميقاتي مواعيده اليوم باجتماع مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، يليه اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

بعد ذلك سيجتمع مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، ثم رئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي، ثم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

وهذه الاجتماعات تتركز بشكل اساسي على سبل دعم لبنان للنهوض من أزماته. وستأخذ الازمة الحالية مع المملكة العربية السعودية جانبا من الاتصالات.

وعن موضوع إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، قال ميقاتي في تصريح له: “كنت ناشدت الوزير قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، ومناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً”. وأضاف: “نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا”.