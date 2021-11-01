لبنان | طقس متقلب وأمطار في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار محليّة بنسبة متفاوتة بين يوم وآخر لغاية ظهر الأربعاء مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسميّة، يعود ويستقر بعدها الطقس لأيام عدّة.

تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الإثنين:

_ الحرارة: ساحلاً بين ١٩ و٢٧ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٢٤ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠ م بين ١٣ و٢١ درجة.

_ الجو: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع احتمال لأمطار محلية من حين لآخر.

_ الرياح : متقلبة قوية٤٠ -٧٠ كم/س.

_ الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

_ الضغط الجوي ١٠١٤hpa.

_ الرؤية متوسطة.

_ البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

الثلاثاء:متقلب مع احتمال ٦٠٪ أمطار محلية والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١٩ و٢٦ درجة، من ١٢ إلى ٢٣ درجة بقاعًا، ومن ١٢ إلى ٢٠ درجة على ١٠٠٠ متر، والجو غائم جزئيًا، فيما الرياح غربية نشطة ٢٠-٤٠كم/س.

الأربعاء:متقلب مع احتمال ٣٠٪ أمطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلًا بين ١٩ و٢٦ درجة، من ١٢ إلى ٢٣ درجة بقاعًا، ومن ١٢ إلى ٢٠ درجة على ١٠٠٠ متر، والجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجيًا نهارًا.