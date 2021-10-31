لبنان | هل بدأت إسرائيل بقرع طبول الحرب مع حزب الله؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان والأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، تستمر التهديدات الإسرائيلية له، ما دفع البعض للحديث عن إمكانية شن إسرائيل لحرب جديدة ضد حزب الله، فهل هذا وارد؟

في اتصال اجراه “صوت بيروت انترناشونال” مع العميد المتقاعد وهبه قاطيشا اعتبر ان إسرائيل تحاول استغلال الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في لبنان، لكنه استبعد إمكانية شنها لأي حرب قريبة عليه أو على “حزب الله”، شارحاً “السياسة الاسرائيلية لم تعد معنية بميليشيا الحرس الثوري الايراني بقدر ما ترى ان المواجهة الوحيدة المطلوبة هي مواجهة الحرس الثوري والنظام الايراني نفسه في ايران”.

و اكد قاطيشا أن لبنان أصبح حالياً في قعر الانهيار نتيجة استيلاء إيران عليه، وأن تل أيبب تتابع التطورات في بلادنا عن كثب، مستكملة مناورتها لاستهداف حزب الله الايراني ولكن الوضع الى الان مستتب.

و اعتبر قاطيشا أن “الدولة اللبنانية مثل بقية الدول التي تستولي عليها إيران، واللبنانيون يدفعون الثمن، من هنا عليهم “بثورة حقيقية” على الوضع الحالي لانه لا تعويض للبنان في حال الدمار في ظل ازمته مع الخليج”.

وختم قاطيشا “لبنان متروك للانهيار المالي، الاقتصادي، السياسي والأمني، و الحرب الإسرائيلية- إذا وقعت- ستكمل الانهيار”.