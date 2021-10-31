لبنان | سامي الجميل: خمس سنوات من عهد الانهيارات المتلاحقة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 51 دقيقة
سامي الجميل
غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على “تويتر” وقال: ”خمس سنوات من عهد الانهيارات المتلاحقة. حذرنا حينها من أن تسليم موقع رئاسة الجمهورية الى حليف حزب الله سيؤدي الى هيمنته الكاملة على البلد ولم يصغ أحد. اليوم ندفع ثمن استسلام المنظومة مزيداً من الأزمات والعزلة العربية والدولية”.
يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه الحرب في اليمن، فيما تواصل الحكومة اللبنانية مساعيها على أكثر من واجهة لإيجاد حل للأزمة.
وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن بأنها “عبثية”. وقال: إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.