لبنان | سامي الجميل: خمس سنوات من عهد الانهيارات المتلاحقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على “تويتر” وقال: ‏‏”‏خمس سنوات من عهد الانهيارات المتلاحقة. حذرنا حينها من أن تسليم ‏موقع رئاسة الجمهورية الى حليف حزب الله سيؤدي الى هيمنته الكاملة ‏على البلد ولم يصغ أحد. اليوم ندفع ثمن استسلام المنظومة مزيداً من ‏الأزمات والعزلة العربية والدولية”.‏

يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الإعلام جورج ‏‏قرداحي تجاه الحرب في اليمن، فيما تواصل الحكومة اللبنانية مساعيها ‏‏على أكثر من واجهة لإيجاد حل للأزمة.‏

وكان قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الاثنين الماضي ‏‏وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن ‏‏بأنها “عبثية”. وقال: إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ‏‏‏”يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية ‏‏والإمارات.‏