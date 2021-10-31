لبنان | لبنان يواجه أزمة شحّ مائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن “بلاده تواجه أزمة شح مائي”، ‏معتبراً أن “جميع الدول العربية تقع تحت مستوى خط الشح الذي يقدر ‏بأقل من 1000 متر مكعب للفرد من المياه سنوياً، لكن بيروت من ‏أقرب من هذه البلدان لهذا الحد”.‏

وأضاف فياض في حوار عبر “سبوتنيك” أن “لبنان لديه فرص كبيرة ‏للاستفادة من هطول الأمطار، ومن المياه الجوفية المتجددة، حيث ‏هناك مساع لحصدها واستخدامها الفترة المقبلة”.‏

وأوضح أن “لبنان لديه العديد من المشروعات لمواجهة أزمة الشح ‏المائي، أهمها بناء عدد من السدود”.‏ كما أكد أن “العمل بدأ فيها بالفعل، وتم إنجاز جزء كبير، لكنها توقفت ‏الفترة الأخيرة بسبب غياب التمويل والأزمة الاقتصادية”.‏