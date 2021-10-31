لبنان | لبنان يواجه أزمة شحّ مائي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة
وليد فياض
أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن “بلاده تواجه أزمة شح مائي”، معتبراً أن “جميع الدول العربية تقع تحت مستوى خط الشح الذي يقدر بأقل من 1000 متر مكعب للفرد من المياه سنوياً، لكن بيروت من أقرب من هذه البلدان لهذا الحد”.
وأضاف فياض في حوار عبر “سبوتنيك” أن “لبنان لديه فرص كبيرة للاستفادة من هطول الأمطار، ومن المياه الجوفية المتجددة، حيث هناك مساع لحصدها واستخدامها الفترة المقبلة”.
وأوضح أن “لبنان لديه العديد من المشروعات لمواجهة أزمة الشح المائي، أهمها بناء عدد من السدود”. كما أكد أن “العمل بدأ فيها بالفعل، وتم إنجاز جزء كبير، لكنها توقفت الفترة الأخيرة بسبب غياب التمويل والأزمة الاقتصادية”.