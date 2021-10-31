لبنان | دولار السوق السوداء يقفل “على العالي”‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 7:35 مساءً

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ما بين 21000 و21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل ‏صباحاً ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.‏

يأتي هذا الارتفاع في وقت أعلنت فيه السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، ووقف كافة ‏الواردات اللبنانية إلى المملكة على وقع تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.‏ كما طالبت البحرين أيضاً مساء الجمعة السفير اللبناني بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.‏

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة.‏

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام ‏الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700‏‎%.‎