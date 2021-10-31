لبنان | دولار السوق السوداء يقفل “على العالي”‏

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آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2021 7:35 مساءً
الدولار
أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ما بين 21000 و21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 20950 و21050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يأتي هذا الارتفاع في وقت أعلنت فيه السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة على وقع تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. كما طالبت البحرين أيضاً مساء الجمعة السفير اللبناني بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700%.