لبنان | ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 49 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد 7 حالات وفاة و685 إصابة جديدة ‏بكورونا.‏

في هذا المجال، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في وقت ‏سابق أن وضعنا بالنسبة لكورونا مقارنة بالدول الأخرى جيد ونسبة التلقيح عالية.‏ وأضاف أن “الوضع الاقتصادي المتدهور أثّر على جهوزية القطاع الطبي”.‏

وذكر عراجي أننا “سنبدأ بالجرعة الثالثة المعزّزة لمن هم فوق الـ70 إضافة ‏للعاملين في القطاع الطبي وهي ستكون اختيارية”.‏

وكان وجّه نداء للبنانيين طالبهم بتلقي اللقاح فوراً، وقال: “مليار جرعة من لقاح ‏كورونا، أعطيت بسرعة قياسية في دولة الهند، كانت لها انعكاسات إيجابية على ‏الحد من الاصابات والوفيات، بعد أشهر شهدت الهند مأساة من تفشي متحور دلتا. ‏اللقاح ضروري للحد من تفشي كورونا ومتحوراتها عالمياً”.‏