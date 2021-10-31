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لبنان | قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 3 ساعات

قائد الجيش العماد جوزاف عون

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهاً الى الولايات المتحدة الأميركية، تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، للبحث في سبل استمرار دعم الجيش وتطويره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما سيكون للعماد عون لقاءات مع قائد منطقة القيادة الوسطى وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مراكز الدراسات الاستراتيجية من أصل لبناني ومجموعة الدعم الأميركية للبنان، اضافة الى لقاءات أخرى في وزارة الخارجية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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