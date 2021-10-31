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لبنان | الخارجية دعت لضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 18 دقيقة

وزارة الخارجية والمغتربين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، ب “البيان الصادر عن وزارة الخارجية العمانية والذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى “ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأكدت الوزارة “حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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