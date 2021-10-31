لبنان | وزير التربية: السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن “هناك توافقاً بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة”، مشيراً إلى أن “لبنان لا يحتمل الاستمرار في هذه الفوضى التي نعيشها”.

وفي الحلبي في حديث تلفزيوني، أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أمر مطروح ولكن هذا الحل لم ينضج بعد، معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي استمرار الحكومة اللبنانية.

وأضاف: “الأميركيون متمسكون ببقاء الحكومة ويدعون ميقاتي لعدم الاستقالة”، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالات مع الأميركيين للحد من التصعيد مع السعودية.

واعتبر الحلبي أن “السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين”.