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لبنان | وزير التربية: السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين
وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن “هناك توافقاً بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة”، مشيراً إلى أن “لبنان لا يحتمل الاستمرار في هذه الفوضى التي نعيشها”.

وفي الحلبي في حديث تلفزيوني، أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أمر مطروح ولكن هذا الحل لم ينضج بعد، معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي استمرار الحكومة اللبنانية.

وأضاف: “الأميركيون متمسكون ببقاء الحكومة ويدعون ميقاتي لعدم الاستقالة”، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالات مع الأميركيين للحد من التصعيد مع .

واعتبر الحلبي أن “السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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