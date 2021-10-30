لبنان | بالصور: مطار سري في أعالي جبال لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكّن الانتداب الفرنسي من بناء عدة مطارات في لبنان، اهمها ما يعرف اليوم بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وذكرت مصادر لبنانية أن من بين المطارات المثيرة للاهتمام في لبنان هو مطار بعذران الذي تم تشييده وتطويره من قبل الوزير والنائب السابق ورئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.

وبحسب المصادر التاريخية، قام الفرنسيون خلال فترة الانتداب ببناء المطار وهو يتميز بموقع استراتيجي على رأس جبل في منطقة جبل لبنان وتحديدا في بلدة بعذران الشوفية ويطل كذلك على جبال الباروك وغالبية قرى الشوف.

وسعى جنبلاط خلال سبعينيات القرن الماضي من تطوير وتوسيع المطار لاستخدامه عسكريا ولوجيستيا، لكن مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وفرض الدولة سيطرتها تحول المطار إلى مقصد للسياح وأهل المنطقة.

وانتشرت، في وقت سابق، صور لجنبلاط وهو يتجول على أرض المطار