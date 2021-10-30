لبنان | الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان وهذا ما نصحت به مواطنيها

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنًا مع المملكة العربية السعودية. ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وكانت طلبت اليوم دولة الكويت من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، واستدعت سفيرها من لبنان.

وأشارت إلى أن “القرار بشأن لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين وبعد عدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي”.

في السياق، أفادت معلومات صحفية بأن “دول مجلس التعاون الخليجي ستّتخذ قرارًا شبيهًا بالقرار الذي اتخذته السعودية والبحرين والكويت من ناحية طرد السفراء اللبنانيين منها واستدعاء سفرائها من لبنان”.