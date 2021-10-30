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لبنان | الوزير بوشكيان جال صناعيا في زحلة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 60 دقيقة

وزارة الصناعة

تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم كاسكادا مول. وجال في أقسامه ومحلاته، وتنقل بين طبقاته، بهدف دراسة امكانية تحويله إلى مركز صناعي وتجاري وصالات معارض متخصصة ونقاط بيع محددة للمنتجات اللبنانية. ويكون المركز مقصدا للبيع بالتجزأة وللعلامات التجارية يؤمه المستهلكون وتجار الجملة والمفرق. كما يوضع على خارطة الأماكن العامة السياحية والتجارية بحيث يكون معلما اقتصاديا وسياحيا للبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.

ودعا الوزير إلى تجهيز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، فيكون محركا للاقتصاد في البقاع ويخفف الركود ويؤمن فرص عمل جديدة.

وكان الوزير بوشكيان تفقّد صباحاً في زحلة مصانع سكاف فارم للألبان والأجبان وسوبرجوس للعصائر وميكتل للكيميائيات والدهانات. والتقى أصحاب المؤسسات وهنّأهم على طرق التصنيع الجيّد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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