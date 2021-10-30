لبنان | توقيف أشخاص في بلدة يونين وطاريا – البقاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 /10 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.ح)، (ع.ص) و(م.ص) في بلدة يونين – البقاع، خلال عملية دهم منازل عدد من المطلوبين بجرائم إطلاق نار وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت دورية أخرى المواطن (ف.ح) في بلدة طاريا – البقاع، لتعاطيه المخدرات ولقيامه بتأليف عصابة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح لصالح المطلوب (ب.م) وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.