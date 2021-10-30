لبنان | توقيف أشخاص في بلدة يونين وطاريا – البقاع

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين
بتاريخ 30 /10 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.ح)، (ع.ص) و(م.ص) في بلدة يونين – البقاع، خلال عملية دهم منازل عدد من المطلوبين بجرائم إطلاق نار وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
المضبوطات
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 30 /10 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.ح)، (ع.ص) و(م.ص) في بلدة يونين – البقاع، خلال عملية دهم منازل عدد من المطلوبين بجرائم إطلاق نار وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما أوقفت دورية أخرى المواطن (ف.ح) في بلدة طاريا – البقاع، لتعاطيه المخدرات ولقيامه بتأليف عصابة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح لصالح المطلوب (ب.م) وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.