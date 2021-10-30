لبنان | اتحاد نقابات المخابز والأفران: كل يوم يمر نتحمل فيه خسائر كبيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان أنه “كل يوم يمر يتحمل فيه اصحاب المخابز والافران خسائر كبيرة ناتجة عن الارتفاعات الحادة في اسعار المحروقات التي نسددها بالدولار الاميركي نقدا بعد تأمينه من السوق السوداء وبالسعر الرائج ، علما اننا نبيع الخبز ومنتجاتنا بالليرة اللبنانية”.

وقال الاتحاد في بيان: “كما من المعلوم ليس هناك من دولة تسعر السلع في الاسواق بغير عملتها الوطنية، وما يحصل عندنا هو مخالفة صريحة للقوانين والدستور”.

وأضاف البيان: “يطالب اصحاب المخابز والافران بتصحيح الخلل الذي اوجدته الدولة نفسها في سعر ربطة الخبز نتيجة الارتفاع الاسبوعي لاسعار المحروقات ولاسيما مادة المازوت المستعملة في مؤسساتنا، مع العلم ان هناك اتفاقا بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر كل يوم اربعاء بتعرفة ربطة الخبز صعودا اوهبوطا وفقا لجدول تركيب اسعار المشتقات النفطية. وحاليا، مضى اسبوعان ولم ينظر بهذه التعرفة مما حمل اصحاب المخابز والافران خسائر مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي اثرت سلبا على كل المؤسسات الانتاجية ومنها المخابز والافران”.

وأكد الاتحاد أنه كان الاجدى على الدولة التي تريد تأمين الرغيف للطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود ان تستمر بدعم المحروقات المخصصة للافران والمطاحن ولا تحملهم فشل سياساتها .

وعليه، ناشد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان وزير الاقتصاد والتجارة توقيع التعرفة الجديدة واصدارها وفقا للجدول المعتمد في الوزارة بالسرعة اللازمة لانصاف الجميع ومنعا من توقف المخابز والافران عن العمل.