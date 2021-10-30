لبنان | تدابير سير في الحمرا غدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 2:14 مساءً

أعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـــ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنه “عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام بتاريخ 31/10/2021 حفل في شارع المقدسي -الحمراء، لذلك سيتم منع مرور السير اعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 24.00 من التاريخ ذاته، من تقاطع المقدسي -شارع أنطوان الجميل إلى تقاطع المقدسي -مهاتما غاندي.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.