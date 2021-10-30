لبنان | أسرار الصحف المحلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الجمهورية

تؤكد جهات سياسية أن رئيس تيار بارز يعرقل الملفات للخروج من الأزمات بسبب “زعله وحرده” من عدم مجاراته في إستحقاق حسّاس.

تبلّغ عدد من الصحافيين في أكثر من وسيلة إعلامية أخيراً دعاوى في حقهم من حزب فاعل، حتى من دون أي أساس قانوني.

ينتظر مسؤول كبير تبلور مواقف فريقين سياسيين فاعلين ليبني على الشيء مقتضاه في شأن مؤسسة حسّاسة.

اللواء

سبقت اتصالات تمهيدية مع دولة كبرى، إعلان رئاسي عن طلب تزويدها لبنان بصور الأقمار الصناعية الملتقطة لديها، لإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

يحرص حزب بارز على عدم إضعاف حليف له في الانتخابات إذا حصلت، وهذا ما سيؤكد عليه خلال الاجتماعات التي بدأت وستستمر..

يدور لغط قوي حول ملاءة المصارف بالليرة اللبنانية، وعلامَ تستند في حجز أموال بالعملة الوطنية، أو إعادة توظيفها باستثمارات في الداخل والخارج

نداء الوطن

لم تستبعد مصادر سياسية صدور حزمة ثانية من العقوبات الاميركية متصلة بالاولى ستشمل وزراء سابقين وإداريين كباراً.

في معرض حديثه عن مرشحي كسروان وحظوظهم في الفوز، سُئل نائب سابق عما يتوقعه للعميد النائب شامل روكز، فابتسم وقال “باي باي شامل”.

يظهر من خلال التسريبات المتعلقة بحادثة الطيونة وكأن هناك عدم رضى على تحقيقات مديرية المخابرات وترى مصادر مراقبة أن هذا الأمر تمثل بمحاولة القاضي فادي عقيقي تجاوز تحقيقات الجيش.

الأنباء

الخطوات التي قد تتخذها الحكومة تجاه ازمة مستجدة عابرة للحدود قد تهدئ الأجواء بعض الشيء لكنها لا يبدو انها ستكون كافية لاعادة ربط ما انقطع.

وزير معني يبث أجواء ايجابية حول مشروع اجتماعي طارئ من دون بوادر توحي بأن هناك الية جاهزة للتطبيق.