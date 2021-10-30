لبنان | المحكمة العسكرية تبرّئ الشيخ الطرّاس من تهمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 12:09 صباحًا

برّأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة الشيخ بسّام الطرّاس من تهمة الإرهاب التي جرت ملاحقته على أساسها لمدة ست سنوات.

وبحسب معلومات “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد قضت المحكمة في حكم أصدرته هذه الليلة بكفّ التعقبات عن الطرّاس، ووقف كل الملاحقات بحقه لعدم توفر النية الجرمية على انتمائه الى تنظيم “داعش” الإرهابي والتدخل بأعمال إرهابية.

واعتبرت المحكمة أنّ “لا ادلة قاطعة على أي دور للطرّاس في الانتماء الى “داعش”، أو أعماله الإجراميّة ولا يمكن الركون الى أيّ من الشبهات التي اتّهم على أساسها الطرّاس وجرت محاكمته بناء عليها”.