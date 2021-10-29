لبنان | نعمة أفرام: الاستقالة أقلّ كلفة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 41 دقيقة

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام قائلاً:

“إلى كافة المسؤولين اللبنانيين: لن نقف مكتوفي الأيدي متفرّجين على عمليّة سلخ لبنان عن محيطه العربي. جوّعتم إنسان لبنان وحطمتم مؤسّسات الوطن، والآن تمنعون على الرئة كلّ أوكسيجين من اخوانه وأصدقائه في المنطقة والعالم”.

أضاف: “وكأنّكم لا تتركون لأحد إلاّ خيار إعلان لبنان دولة فاشلة لا سمح الله مع كلّ الوجع الذي يأتي معه. أهكذا يكون الخلاص للشعب وللوطن من جلاّديه؟!

الاعتذار والاستقالة أقل كلفة يا سادة. ماذا تنتظرون”؟!