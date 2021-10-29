لبنان | سمير جعجع: ما يحصل مأساة كبرى ليس بعدها مأساة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

“بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

يكفي ان الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أوّل مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطِّل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة.”