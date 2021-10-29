لبنان | جنبلاط: أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”:

كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان .الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.

تصريحات جنبلاط أتت عقب الإجراءات السعودية الحازمة تجاه لبنان، بسبب التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حيث استدعت الرياض سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت من السفير اللبناني في السعودية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.