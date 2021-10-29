لبنان | توضيح من محافظ جبل لبنان عن حلّ مجلس بلدية حمانا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

صدر عن مكتب محافظ جبل لبنان محمد مكاوي التوضيح التالي:” تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا حول إعلان محافظ جبل لبنان حل مجلس بلدية حمانا، يقتضي التوضيح ان قرار الحل صدر عن السيد وزير الداخلية والبلديات بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي، وذلك عملا بنص المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

اما في ما يتعلق بموضوع هدر الاموال والإختلاسات في المستوصف او في البلدية، فهو بعهدة القضاء المختص نتيجة دعاوى مقامة من الفريقين ولم تثبت إدانة أي شخص لغاية تاريخه”.