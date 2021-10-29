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لبنان | أعضاء متناثرة.. فيديو “مرعب” لحادث نفق الأوزاعي!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

نقل جثة قتيل حادث نفق الأوزاعي

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل إثر حادث صدم داخل نفق الاوزاعي باتجاه بيروت.

وفي تفاصيل الحادث، كما افادت معلومات صحافية، فإن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة.

ونقل عناصر من الدفاع المدني جثة الرجل إلى مستشفى الزهراء، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.

وبسبب الرؤية السيّئة نتيجة غياب الاضاءة داخل النفق، مرّت بعض السيارات على جثة القتيل، ما أدى إلى تهشيمه وتناثر أعضائه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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