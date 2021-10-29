لبنان | لبنان مهدد بانعدام الأمن الغذائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على ضرورة “بناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصمود والشمول والاستدامة”.

ولفت الحاج حسن في كلمة ألقاها في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول إلى أن “من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية، تعرض أكثر من 50% من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية”، قائلًا: “إن منظمة الفاو صنفت لبنان من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي عالمياً”.

ودعا إلى وجوب “جعل النظام الزراعي والغذائي محركًا رئيسياً لضمان قدرة الإقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج.”