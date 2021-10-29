لبنان | “امتياز” من الانتربول لداني خوري.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت معلومات عن أن العقوبات الاميركية التي فرضت امس على جميل السيد وداني خوري وجهاد العرب خصت خوري دون الآخرين بتعميم اسمه على الانتربول.

يذكر أنه فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على السيّد والعرب وخوري، على اعتبار أنّ أفعالهم ساهمت في انهيار نظام الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان.

ولفت المكتب في بيان صادر عنه إلى أنّ الشخصيات الثلاثة استفادوا من تفشي الفساد والمحسوبية فأغنوا أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات دولتهم.

وتم إدارج أسمائهم على لوائح العقوبات بموجب القرار التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا غاكي، إنّ “الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المتجذّر الذي كرسّه رجال أعمال وسياسيون وقادوا بلادهم إلى هذه الأزمة غير المسبوقة”.

وأضافت أنه “حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد لممارسات الفساد التي تقوّض أسس لبنان”، مؤكدة على أنّ وزارة الخزانة “لن تتردّد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان”.

ويهدف القرار الصادر إلى محاسبة النخبة السياسية ورجال الأعمال في لبنان الذين استفادوا من المناقصات غير السليمة للعقود المتضخمة ومن ثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي. كما يؤكد القرار على دعم الولايات المتحدة اللبنانيين في مطالبتهم بإرساء الشفافية والمساءلة.