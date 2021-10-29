لبنان | بعد طلب عون.. السفير الروسي يلبي النداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أبدى السفير الروسي في بيروت استعداد بلاده مساعدة لبنان في ملف تفجير المرفأ. وقال: “مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ”.

وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد علّق خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” على ملف انفجار المرفأ، مشيراً إلى أنه “لا يفهم بصراحة كيف يمكن أن تساعد أي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في حال وجودها لدى أصلاً”.

وقال آنذاك: “أعد بأن أدرس الموضوع وإن استطعنا المساعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك”. وأضاف: “أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط هناك عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار هائلة”.