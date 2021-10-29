لبنان | عون للسفير الروسي: نريد صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون رسمياً من السفير الروسي إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد علّق خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” على ملف انفجار المرفأ، مشيراً إلى أنه “لا يفهم بصراحة كيف يمكن أن تساعد أي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في حال وجودها لدى أصلاً”.

وقال آنذاك: “لكنني أعد بأن أدرس الموضوع وإن استطعنا المساعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك”. وأضاف: “أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط هناك عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار هائلة”.

وفي ما يتعلق بحزب الله وإيران والأوضاع في لبنان، تابع في ذاك الوقت: “هناك مواقف مختلفة تتبناها الدول تجاه حزب الله الذي يمثل قوة سياسية كبيرة في لبنان، لكننا بلا شك ندعو دائما بما في ذلك في لبنان، إلى حل كل النزاعات عبر الحوار”.