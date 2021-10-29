لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 ثانية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيانات التالية:

“بتاريخ 28 / 10 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مركبا ورب الثلاثين”.

كما “ستقوم وحدة من الجيش إعتبارا من 25 / 10 / 2021 ولغاية 29 / 10 / 2021 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات”.

“ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 18، 24، 25، 30 و31 / 10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

“ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17، 23، 24، 29، 30 /10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.