لبنان | تراجع بسيط لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة بين 20300 ليرة و20350 ليرة لكل دولار مقابل 20450 و20500 ليرة لكل دولار في ختام تعاملات أمس الخميس.

ويسعى لبنان إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد، في الوقت الذي تعيش فيه بيروت واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، ويُنظر للاتفاق مع صندوق النقد باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الحصول على مساعدات.

وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي، العام الماضي لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.