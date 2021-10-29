لبنان | بيطار يرجئ استجواب زعيتر بعد تقديمه دفوعاً شكلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان جلسة استجواب وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر انطوت على مفاجأة غير متوقعة، حيث أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وشكل تقديم هذا الدفوع تطورا مهما، لأنه يعتبر اعترافا بالإجراءات التي يعتمدها المحقق العدلي في هذا الملف.